Météo : L'Est partagé entre nuages et d'éclaircies

Météo France prévoit un temps plutôt maussade ce samedi, notamment dans l’Est de l’île. Par NP - Publié le Samedi 13 Août 2022 à 06:19

Bulletin de Météo France :



Alizé modéré à assez fort et passagèrement humide.



Prévisions pour le samedi 13 août



Alternance d'entrées nuageuses faiblement pluvieuses et d'éclaircies sur la façade orientale, alors qu'à l'ouest le temps est clément, avec du soleil. Progressivement en matinée, les nuages deviennent plus présents mais sans excès. L'après-midi, la grisaille s'étoffe dans l’intérieur en laissant les plus hauts sommets sous un ciel dégagé. Le littoral profite aussi de belles éclaircies, à l'exception de la région du Port et de Saint-Paul où les nuages débordent au fil de l'après-midi.



Les températures maximales atteignent 18 à 20°C dans les cirques, 23 à 26°C sur le littoral.



Le vent d'Est à Sud-Est est toujours assez fort de Saint Pierre à Saint Joseph avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h, voire localement 75 km/h. Vers Saint Denis on approche les 60 km/h. Du vent est aussi à craindre sur les crêtes et dans les Plaines. Les brises s'installent sur les plages.



La mer est agitée, forte de la Pointe de Langevin à la Pointe des Cascades. La houle de secteur Sud s'amortit le long des côtes Ouest et Sud-Ouest, tandis que la houle d'alizé se maintient entre 2 mètres et 2 mètres 50 le long des côtes Sud-Est et Est.