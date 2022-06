A la Une . ​Météo : Houle australe et ciel couvert

Météo France prévoit une mer forte ce jeudi sur l'ouest et le sud de l'île, conséquence de la houle australe. Par NP - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 06:00

Bulletin Météo France :



Alizé de sud-est humide sur la région du Volcan.



Une houle australe génère une mer forte sur l'ouest et le sud de l'île. La prudence est recommandée en bord de mer.



Prévisions pour le mercredi 08 juin

Le phénomène marquant du jour c'est toujours cette houle australe qui devrait dépasser les valeurs observées de ce week-end, les vagues seront au-dessus des 3 m 50 aujourd'hui et elles peuvent atteindre le double de cette valeur. Il est fortement recommandé de maintenir une distance de sécurité sur le bord de mer.



Le ciel reste chargé sur le sud et l'est du Piton de la Fournaise. Le régime d'alizé continue d'apporter des averses sur Sainte-Rose, Saint-Philippe et Saint-Joseph. Par moment, ces averses débordent sur Saint-Pierre au cours de la matinée.



L'après-midi, les nuages s'emparent de l'ensemble de l'île. Quelques éclaircies persistent sur les baies de Saint-Paul et de la Possession et sur le littoral de Saint-Benoît. Des averses se déclenchent dans l'intérieur de l'île, mais ces dernières ont une préférence pour les hauts de la Possession. Les trois cirques sont également impactés par ce temps maussade. Les températures maximales varient entre 25 et 29°C sur la côte, atteignent 21°C dans Cilaos, 13 à 15°C au volcan ou au Maïdo



Le vent de Sud-Est reste modéré avec des rafales proches de 50 km/h vers la Pointe au Sel ou Sainte-Marie. En cours d'après-midi, un petit vent de Sud se lève sur les plages de l'Ouest.

