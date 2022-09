A la Une . ​Météo : Grande houle et risque de submersion

La Réunion est en vigilance orange vagues submersion sur les zones : Côte Nord Ouest - Côte Ouest - Côte Sud Ouest - Côté Sud. Par NP - Publié le Vendredi 2 Septembre 2022 à 06:00

4 côtes en vigilance orange : Nord Ouest - Ouest - Sud Ouest - Sud



L'épisode de houle se poursuit toute la journée, accalmie en fin de journée après la marée haute. Les vagues moyennes ont atteint pour le moment 3 m 40 à la Pointe des Galets avec des vagues maximales de 5 m 60.



Les prévisions d'hier sont confirmées, l'épisode de Forte Houle n'est pas terminé, le pic est atteint dans la journée avec des vagues moyennes entre 4 mètres et 4 mètres 50, soit des vagues maximales de 8 à 9 mètres.



Des submersions et des débordements le long du littoral comme par exemple à Terre Sainte , Grand Bois ou le Port de Saint- Leu sont attendues, notamment lors de la marée haute de la seconde partie de nuit.



De forts courants dans les passes et les lagons sont également attendus au déferlement de la cette houle. La plus grande prudence est donc de mise le long du littoral entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre.



Fin probable : en fin de journée (vers 18 H) après la marée haute.



Conseils de comportement



En vigilance Orange Vagues-submersion



- Je m’éloigne des côtes et des estuaires

- Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

- Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

- Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

Bulletin de Météo France :



Encore un peu de pluie dans le Sud et du vent sur les plages.



La grande houle de Sud-Ouest reste le phénomène important du jour. Même si les vagues sont nettement moins hautes que le dernier épisode du 30 juin, le risque de submersion est d'actualité avec des vagues entre 4 mètres et 4 mètres 50 la majeure partie de la journée, soit 8 à 9 mètres pour les vagues les plus hautes. Cette houle commence à s'amortir en fin de journée.



Coté ciel, y'a du mieux par rapport à hier dans le sud, on peut craindre encore des petites averses sous un ciel qui laisse passer des rayons de soleil, ailleurs le beau temps est en place. On relève une bonne fraîcheur ce matin, il ne fait que 1 degré à la Plaine des Chicots, 2 degrés à la Plaine des Cafres ou au Maïdo. Dans la journée, peu d'évolution pour la moitié sud qui reste sous la menace de petites averses sous un ciel souvent nuageux, plus au nord le ciel se couvre avec un risque de quelques ondées entre Saint-Denis et Saint-Paul cet après-midi. Le temps reste serein dans les Cirques, le Maïdo se couvre, le Volcan garde des éclaircies.



Le vent de Sud se renforce, les rafales sont proches de 70 km/h près des plages et sur toute la côte Est entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne, un peu plus sur le Gros Piton Sainte-Rose.



Les températures sont fraîches et légèrement inférieures à la Normale d'un début septembre.

