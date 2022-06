A la Une . ​Météo : Entre nuages et averses

La grisaille et précipitations devraient dominer cette journée selon les prévisions de Météo France Réunion. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Une limite frontale qui aborde la Réunion en journée.



Après une nuit pluvieuse sur la frange côtière entre la Pointe au Sel et Saint-Philippe pas d'amélioration à attendre sur ces régions ( au sud d'une ligne Pointe au Sel Sainte Rose en passant par le Tampon et le Volcan ) . En effet, une limite frontale est en approche et s'accompagne d'un ciel très nuageux et d'averses passagères.



Les cumuls les plus marqués devraient se localiser sur les contreforts Sud du volcan ainsi que vers le secteur " Plaine des Makes/Tevelave". Il faudra attendre la fin de journée et la nuit suivante pour voir se dessiner une amélioration prometteuse.



Plus au nord, le ciel est également très nuageux avec quelques gouttes par place dans l'intérieur de l'île et sur le relief, quelques éclaircies peuvent par moment se faire observer ici ou là principalement le long du littoral.



L’après-midi, le ciel devient plus menaçant et quelques averses plus significatives sont possibles dans les cirques et sur les pentes, principalement sur les pentes du Nord de l'île.



Les températures maximales sont de l'ordre de 24 à 29°C sur le littoral, 21 à 22°C dans les cirques et 13 à 14°C au volcan et au Maïdo.



Le vent faible en début de journée se renforce à partir de la mi-journée en s'orientant au secteur Sud à Sud Est avec des rafales de 50 à 60 km/h le long de la côte ouest.



La mer est peu agitée à agitée mais devient forte en fin de journée sur le sud de l’île avec l’arrivée progressive d'une houle de Sud-Ouest atteignant 2 à 2 mètres 50 en fin de journée de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.