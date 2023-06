A la Une .. ​Météo : Du vent et du soleil

Météo France prévoit un lundi couvert dans l’intérieur de l’île avec tout de même de belles éclaircies. Le vent sera l’élément marquant de la journée, notamment dans l’Ouest et le secteur Sud à Sud-Est. Par NP - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 06:26

Bulletin de Météo France :



La semaine débute sous un temps clément. En effet, les éclaircies sont présentes en compagnie de nuages sans épaisseur. Ils n'occasionnent pas de précipitations. Au fil des heures, l'intérieur de l'île se charge en grisaille, laissant les sommets sous un beau ciel bleu.



L'après-midi, une mince couverture nuageuse prend ses quartiers dans les hauts. Les nuages de pentes ont tendance à s'étaler vers le littoral Nord et Nord-Ouest pour s'évacuer en mer. Le soleil est alors en difficulté entre St-Paul et le chef-lieu. Les autres régions de bord de mer conservent de belles périodes ensoleillées.



Le vent souffle de secteur Sud à Sud-Est avec des rafales de 50 à 60 km/h le long des plages de l'Ouest ainsi que du côté de Saint-Benoît. Les hauteurs exposées sont concernées par des rafales proches de 50 km/h (Maïdo , volcan).



Côté mer, elle est agitée à localement forte sur le Sud. La houle de secteur Sud déferle le long des côtes Sud-Ouest, Sud et Sud-Est avec une hauteur moyenne comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres.





