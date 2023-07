A la Une .. ​Météo : Du vent et des nuages

Le vent de secteur Sud est particulièrement soutenu ce jeudi. Par NP - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 06:33

Bulletin de Météo France :



Un dégradé nuageux s'installe sur l'île avec un ciel plus dégagé au Nord et un vent de secteur sud qui pousse grisaille et quelques averses sur le Sud.



Au fil des heures les nuages de pentes se développent, mais les cirques et les plus hauts sommets profitent de belles éclaircies.



Cet après-midi, sous l'effet du vent, les littoraux Ouest et Est conservent de belles périodes ensoleillées alors que la tendance est à l'ennuagement sur le rivage nord. Les averses sur le relief sont peu significatives.



Les températures maximales sont en baisse et oscillent entre 22 et 25°C sur le littoral, entre 15 et 19°C dans l'intérieur des terres.



Le vent de secteur Sud reste modéré à assez fort avec des rafales voisines 50 km/h sur les côtes exposées (ouest et Est).



La mer est agitée au vent.





