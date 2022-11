A la Une .. ​Météo : Du vent au programme de ce mardi

Météo France annonce des rafales avoisinant les 60 km/h de Saint-Pierre à la Pointe des Aigrettes, 50 à 55 km/h sur Sainte-Marie et Saint-Benoît. Par NP - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 07:07

Bulletin de Météo France :



Situation générale :

Vent modéré de Sud-Est dans une masse d'air peu humide.



Le vent est l'élément marquant de la journée. De secteur Sud-Est, les rafales avoisinent les 60 km/h de Saint Pierre à la Pointe des Aigrettes, 50 à 55 km/h sur Sainte Marie et Saint Benoît. Sur la région du Port le vent de Nord-Est se lève à partir de la mi-journée avec des valeurs de 40 à 45 km/h.



Côté ciel, un peu de grisaille au lever du jour de Saint-Joseph à Sainte-Rose avec de petites précipitations qui se dissipent rapidement. Ailleurs, de larges périodes ensoleillées sont observées sur la plupart des régions.



Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux, sans trop altérer l'impression de beau temps et laissent les hauts sommets dégagés.



L'après-midi, la couverture nuageuse s'installe dans l'intérieur sans donner de précipitations. Nuages et soleil se partagent le ciel dans les cirques et le littoral profite de larges éclaircies.



Les températures remontent rapidement et se rapprochent des normales de saison.



La mer est agitée, forte sur le Sud Sauvage jusqu'à la mi-journée. La houle de Sud s'approche des 2 mètres et déferle le long des côtes Sud-Ouest et Sud de l'île.

