Météo ​Météo : Des nuages dès le milieu de matinée

Météo France prévoit un début de semaine agréable malgré quelques averses. Par NP - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Alizé modéré de secteur Est.



Le début de semaine est agréable avec une matinée lumineuse même si quelques averses résiduelles traînent au lever du jour sur la frange côtière Est. Dès le milieu de matinée, on observe les premiers nuages de pentes qui deviennent plus nombreux au fil des heures. Les sommets émergent de la grisaille alors que les pentes ouest sont concernées par des averses faibles cet après-midi.



Les températures maximales vont de 28 à 31°C en bordure de mer.



L'alizé d'Est engendre des rafales de 50 à 60 km/h de St-Philippe à St-Louis et vers le chef-lieu. Le vent est aussi présent en baie de la Possession. Ailleurs, les brises prédominent.



La mer est peu agitée dans l'Ouest, agitée au vent et par la petite houle d'alizé.

