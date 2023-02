A la Une . ​Météo : Des averses plus marquées ce dimanche après-midi

Météo France annonce un alizé peu vigoureux mais des averses plus marquées ce dimanche après-midi. Publié le Dimanche 12 Février 2023

Bulletin de Météo France :



La majorité du département connaît un réveil ensoleillé, exception faîte de la façade Est, où en tout début de journée, persistent quelques petites averses passagères mais cela ne dure pas.



Ce temps clément se poursuit en matinée mais les nuages s'installent le long des pentes et des remparts avant la mi-journée.



L'après-midi, le gris s'impose dans les hauts avec des nuages plus denses qui s'accompagnent d'averses fréquentes et localement de bonne intensité, notamment dans les plaines et dans les hauts du Nord et du Nord-Ouest. Progressivement, la couverture nuageuse s'étale vers l'Océan entre Saint-Paul et le Chef-Lieu et la pluie s'invite alors vers la route du littoral. Ailleurs, le littoral reste majoritairement épargné par la pluie et les éclaircies résistent. Dans les cirques, c'est un temps nuageux, avec quelques averses, qui s'établit.



Peu d'évolution des températures par rapport à la veille; à la faveur des éclaircies matinales, elles atteignent 30 à 33°C sur la frange côtière, 24 à 27°C dans les cirques et 18°C environ au Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



L'alizé s'est essoufflé et les pointes ne dépassent guère 40 km/h vers Saint-Pierre et Sainte-Marie. Les brises sont toujours bien installées sur les plages de l'Ouest.



L'état de la mer est inchangé. Elle est peu agitée à agitée avec une houle d'alizé voisine de 1 mètre 50.

