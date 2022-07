A la Une .. ​Météo : Des averses et de la pluie entrecoupées d’éclaircies

Météo France indique que l'anticyclone des Mascareignes situé à 1032 hPa génère un alizé modéré à assez fort. De la pluie et des nuages sont à prévoir un peu partout sur l'île au fil des heures. Par NP - Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 à 06:35

Bulletin de Météo France :



L'anticyclone des Mascareignes à 1032 hPa génère un alizé modéré à assez fort. Il perd quelques hPa mais se décale un peu plus vers l'Ouest.



Prévisions pour le dimanche 24 juillet

Cette journée débute sous un ciel passagèrement nuageux sur les régions de l'Est, accompagné de quelques averses. Au fil des heures, les pluies s'espacent dans le temps et les éclaircies font leur retour, principalement sur le littoral. Sur le Nord, les périodes ensoleillées prédominent alors que sur l'Ouest et le Sud-Ouest, le soleil brille généreusement. En cours de matinée, les nuages se développent sur les hauteurs, laissant les plus hauts sommets peu nuageux.

Cet après-midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers à l'intérieur et des averses se déclenchent sur les hauts de Saint Paul et de la Possession. La route en Corniche essuie même une petite averse avant la fin de journée. La Plaine des Palmistes n'est pas à l'abri d'une petite averse. Les régions de bord de mer conservent des éclaircies avec un petit bémol au pied du Volcan ainsi que sur les plages où les nuages glissent des hauteurs sans altérer l'impression de beau temps. Le vent d'Est à Sud-Est baisse d'un cran avec des rafales de 50 à 55 km/h sur Saint Pierre et 50 km/h sur Sainte Marie.



Les brises prédominent sur Saint Gilles.

La mer est forte sur le Sud en remontant le long de la côte Est jusqu'à Champ Borne où déferle une houle d'alizé voisine de 2 mètres 50. Elle est agitée ailleurs.

Téléchargez Weza sur iOS et Android