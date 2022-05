A la Une . ​Météo : Des averses attendues à la mi-journée

Les nuages laisseront place aux précipitations cette après-midi indiquent les prévisions de Météo France.

Par NP - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Flux s'orientant au Sud-Sud-Est en se renforçant légèrement.



Au lever du jour, quelques nuages venus de l'océan sont présents sur les flancs sud pouvant donner des averses sur le rivage, ailleurs le soleil est au rendez-vous.



Au fil des heures, les nuages de pente apparaissent, mais le temps reste clément. Ce n'est que vers la mi-journée que ces derniers commencent à devenir menaçants avec quelques gouttes déjà possibles principalement sur les pentes de l'Est. L’après-midi, cette tendance se poursuit, les éclaircies s'effacent dans les cirques. Sur le sommet du volcan et sur la Plaine des Cafres quelques éclaircies résistent. Le littoral Ouest conserve de belles éclaircies.

Côtés précipitations, des averses sont attendues sur les pentes du relief, ces précipitations sont plus fréquentes entre le Port et Saint Rose avec quelques débordements en direction de l'océan entre Le Port et Sainte Marie.

Vent de secteur Sud-Est devenant modéré le long des côtes Ouest et Est avec quelques rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h.

La mer est peu agitée sur le Nord et l'Est à agitée ailleurs avec une petite houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50 s'amplifiant vers 2 mètres en fin de journée.

