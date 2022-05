A la Une .. ​Météo : De la grisaille et des averses

Météo France prévoit de la grisaille ce matin, notamment sur les pentes de l'Est où il faut s'attendre à quelques averses Par NP - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France ce vendredi 06 mai 2022 :



Situation générale

Alizé vigoureux, temporairement humide mais sans excès.



Prévisions pour le vendredi 06 mai

En début de matinée, les pentes de l'Est subissent grisailles et humidité avec des averses parfois marquées vers le volcan.

Sur la moitié Ouest, le soleil brille généreusement au lever du jour.

Puis, au fil des heures, les nuages gagnent les hauts et les pentes de l'Ouest.

L'après-midi, même si la grisaille persiste sur les pentes de l'Est avec encore des averses, essentiellement vers le volcan, l'ambiance est plus nuageuse dans les hauts de l'Ouest mais sans pluie significative si ce n'est quelques gouttes çà et là.

Sur le littoral, les éclaircies résistent, même si elles se cachent parfois derrière les nuages.

Les températures maximales sont comprises entre 26 et 30°C sur le littoral, 21 à 24°C dans les cirques mais 16°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo.

Le vent de secteur Est à Sud-Est souffle en rafales de 70 à 80 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel, 50 à 60 km/h sur le littoral Nord voire 65 km/h vers Sainte Marie. Les hauts et les plaines ne sont pas oubliés avec notamment 50 à 60 km/h sur le Volcan. Les brises dominent vers Saint-Leu, Saint-Gilles ou encore Saint-Paul.

La mer est forte au vent, de la Pointe au Sel à Champ-Borne et agitée ailleurs. La houle d'alizé de l'ordre de 2,50 à 3 mètres reste bien présente de la Pointe de Langevin à Champ-Borne.