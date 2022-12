A la Une . ​Météo : De la grisaille, des averses et peut-être même un coup de tonnerre

Selon Météo France, l'humidité présente ce jeudi matin dans l'Est devrait se propager au fil des heures. L'après-midi, la pluie devrait faire son apparition sur l'ensemble du département, à l'exception de quelques régions de l'île qui profiteront d'un temps plus sec.

Bulletin de Météo France Réunion :



Situation générale

L'Alizé modéré de secteur Est devient plus humide.



Ce matin l'humidité présente sur la région Est du Piton de la Fournaise va avoir tendance à se propager sur la moitié Est de l'île puis elle peut déborder sur le nord.

L'Ouest conserve néanmoins un bel ensoleillement jusqu'en milieu de matinée avant l'arrivée des nuages de pente. A la mi-journée, le ciel est gris sur l'ensemble du département, du littoral aux pentes et jusqu'aux sommets. Des averses de saison se déclenchent sur l'ensemble du département excepté sur le littoral Ouest de Saint-Gilles à Saint-Joseph en passant par Saint-Louis avec un temps plus sec et un ciel moins nuageux.



Dans les hauts, un coup de tonnerre est envisageable, par exemple au niveau du Grand Bénare ! La fin de journée reste humide mais avec des nuages convectifs moins dominateurs.



Côté température, il est attendu en bord de mer, 28 à 31 °c voire 32 °c sur le littoral Ouest. Du côté du Maïdo et du Volcan le thermomètre devrait monter difficilement vers les 18 °c et à Cilaos il ne devrait pas dépasser les 26°c. Dans les cirques, il est attendu 20 à 22°c.



L'alizé de secteur Est engendre des rafales de 50 km/h sur le Sud Sauvage et du chef-lieu au Cap Bernard. Dans les hauts, le flux est faible mais quelques front de rafales peuvent se faire sentir aux prémices d'une averse.



La mer est souvent peu agitée à agitée au vent. La houle australe perd quelques décimètres et rejoint en hauteur la houle d'alizé, 1.5 m.

