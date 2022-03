A la Une . ​Météo : Averses dans l’Est, soleil dans l’Ouest

Météo France prévoit des précipitations dès le début de journée dans l'Est, avec des pluies qui gagneront l'Ouest et le Nord-Ouest à la mi-jounée. Par NP - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 06:47



Flux de Sud-Est modéré et humide.



A l'Est d'une ligne Saint-Joseph/Sainte-Suzanne, le temps est gris et pluvieux. Les averses y sont fréquentes en début de journée, avec des cumuls de pluie plus marqués sur la région du volcan (86 mm relevés à 4h locales dans les Hauts de Sainte-Rose et 74 mm à la Crête sur les 12 dernières heures). Le temps reste assez chargé en journée mais les précipitations deviennent moins présentes au fil des heures. Ailleurs, sur une large moitié Ouest, le temps est sec et le soleil fait de larges apparitions le matin. Dès la mi-journée, sur le relief, les nuages sont nombreux et génèrent des averses, particulièrement sur les premières pentes Ouest et Nord-Ouest. Des débordements s'opèrent en direction de la route en Corniche avant la fin d'après-midi et sont accompagnés d'averses parfois de bonne intensité. Le long des rivages Est et Sud-Ouest, les périodes ensoleillées restent majoritaires l'après-midi.

Les températures sont comprises entre 27 et 31°C en journée, avoisinent 26°C dans les cirques et 20°C au Maïdo.

L'alizé de secteur Sud-Est souffle en rafales de 40 à 50 km/h sur les zones Nord et Sud.



La mer est forte puis agitée le long des côtes Sud. Elle est agitée au vent ailleurs. La houle australe s'amortit et approche 1 mètre 50 en journée.



Bulletin d’activité cyclonique à 4h17 locales à La Réunion



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.





Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



PERTURBATION TROPICALE numéro 10



Vents maximums (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 65 km/h.

Pression estimée au centre : 1002 hPa.

Position le 22 mars à 4 heures locales : 11.3 Sud / 82.1 Est.