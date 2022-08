La grande Une ​Météo : Arrivée d’un front froid ce mercredi

Un front froid devrait concerner l'île d'ici le milieu de semaine. Par NP - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 07:49





Les températures évoluent peu et restent élevées pour la saison, avec des maximales voisines de 27 degrés à Saint-Denis, 24 à Cilaos et 16 au Maïdo. La mer est peu agitée sur la côte Ouest et agitée partout ailleurs, avec une houle d'alizé voisine de 1,5 mètre. Les températures vont encore descendre avec le passage d’un front froid d’ici mercredi à jeudi. “Un vrai beau front froid pluvieux à en croire les simulations”, commente Actus Meteo 974 . Ce front froid devrait concerner l’île jusqu’à vendredi matin.À l'arrière de ce front, nous pourrions perdre entre 3 et 6°C et connaître une forte houle australe.Pour l’heure, Météo France prévoit un beau soleil pour ce mercredi matin, avant l'arrivée des averses.L'après-midi, de petits cumulus inoffensifs agrémentent le centre de notre île, en laissant cependant les plus hauts sommets dégagés.Le vent d'Est à Nord-Est est faible le long des côtes Est et Nord-Ouest. Un faible régime de brise persiste partout ailleurs.Les températures évoluent peu et restent élevées pour la saison, avec des maximales voisines de 27 degrés à Saint-Denis, 24 à Cilaos et 16 au Maïdo. La mer est peu agitée sur la côte Ouest et agitée partout ailleurs, avec une houle d'alizé voisine de 1,5 mètre.