Messenger : Ces captures d'écran qui ne seront plus secrètes

La dernière mise à jour de l’application Messenger doit être prochainement déployée en France. Parmi les nouvelles fonctionnalités, la réception d'une notification lorsqu’une capture d’écran d'un message éphémère est effectuée par son interlocuteur. Par NP - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 09:43

La dernière mise à jour de l’application Messenger doit être prochainement déployée en France et l'une des nouvelles fonctionnalités ne devrait pas plaire aux adeptes des “screenshots”. Car lorsqu’un utilisateur effectuera une capture d’écran de la conversation privée, l’interlocuteur le saura. Une notification lui sera envoyée via l’application.



La mise à jour a d'ailleurs déjà été déployée aux Etats-Unis.



"Vous recevrez une notification si quelqu’un prend une capture d’écran"



Cette nouveauté, qui vise à protéger les utilisateurs, a été annoncée sur Facebook par le patron de Meta lui-même, Mark Zuckerberg :

"Nouvelle mise à jour pour les conversations Messenger chiffrées de bout en bout pour que vous receviez une notification si quelqu’un prend une capture d’écran d’un message éphémère", a-t-il posté. Elle aurait aussi été mise en place pour répondre aux craintes grandissantes de certains quant à leur liberté d'expression, a indiqué The Independent .



Cette notification concernera pour l’heure uniquement les messages éphémères, ceux qui disparaissent automatiquement lorsqu’ils ont été lus, mais devrait être étendue à Instagram, selon le quotidien britannique.