Courrier des lecteurs ​Merci Macron

On est heureux d’avoir voté pour vous…. Sur l’air de la chanson des Charlots, (Merci Patron). Pourquoi- pas un nouveau tube ?

Madame la Ministre du travail Muriel Pénicaud qui touche un salaire de 10 000 euros par mois, voit son revenu augmenter de 62 000 euros par an grâce à la réforme de l’impôt sur les grandes fortunes (ISF). Vous avez bien lu : soixante deux mille euros …

Mais Raymonde retraitée, qui perçoit 1445 euros, doit vivre en 2018 avec 324 euros en moins à cause de la réforme de la CSG… Merci Macron ! Le train de réformes inutiles continue…



On est loin du temps où dans une France ruinée, usines bombardées ; un autre Ministre du travail communiste : Ambroise Croisât, réussissait à convaincre le Général De Gaulle (dont les amis politiques étaient réticents), de ratifier le projet de sécurité sociale. Et aujourd’hui, soixante-dix ans plus tard, alors que les richesses du pays ont été décuplées, les gouvernements successifs détruisent peu à peu ses fondements.



Un tabou doit être brisé : celui du silence organisé sur le programme du Conseil national de la Résistance … On peut en effet parler de tabou, car le programme du CNR et sa mise en œuvre font l’objet d’un étrange silence… Aujourd’hui la désinformation organisée sur cette page de notre histoire permet à certains de se croire obligés de cracher dans la soupe ! Mais quelle retraite pour nos enfant et petits enfants si le racket du plus grand nombre de la population continue au profit de la caste dominante et dirigeante ? Didier Le Strat ( PARDEM La Réunion) Lu 77 fois





