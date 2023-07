A la Une . ​Meï Fong-Kiwok et Florent Tsong Chin Chuen élus Miss et Mister Azian Réunion 2023

L’élection de Miss & Mister Azian Réunion a eu lieu ce samedi 22 juillet à la Cité des Arts de Saint Denis. Le thème de cette année était : "Il était une fois". Meï Fong-Kiwok et Florent Tsong Chin Chuen remportent les titres de Miss et de Mister Azian Réunion 2023. Par NP - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 07:30

L’édition 2023 de l’élection de Miss & Mister Azian Réunion s’est déroulée ce samedi à la Cité des Arts à Saint-Denis.



Les 10 candidates et cinq candidats de la première promotion de Mister Azian Réunion ont offert au public un magnifique spectacle avec des chorégraphies imaginées et mises en scène par la talentueuse Louïz sur une sélection de musiques asiatiques et occidentales.

Le charme, l’élégance et le mélange des cultures étaient au rendez-vous pour divertir les quelque 500 spectateurs présents à cette soirée.



Cet événement avait une valeur particulière car il s'agissait de la 10ème édition de cette élection attendue par le public réunionnais.



Les jeunes filles et jeunes hommes ont évolué à travers 6 tableaux les conduisant progressivement vers le titre de Miss et Mister Azian Réunion.



La Belle et La Bête

Blanche Neige

Casse-Noisettes

Alice au Pays des Merveilles

Le Petit Chaperon Rouge

Mulan



Après un show mémorable dans cet univers du conte, le temps de la révélation est arrivé.



La Miss Azian Réunion 2023 est Meï Fong-Kiwok, originaire de Saint-Denis, candidate n°10. Elle est la nouvelle reine de beauté de cette promotion 2023. Elle a gagné de nombreux cadeaux, dont un magnifique voyage en Asie !



Meï Fong-Kiwok sera accompagnée dans son règne par ses dauphines, Amandine PHAM, 1ère Dauphine de Saint Denis, candidate n°4 et Andréa BARRE, 2e Dauphine de Saint-Gilles-Les-Hauts, candidate n°8.





Cette édition a aussi vu l'élection du premier Mister Azian Réunion; Florent Tsong Chin Chuen, le candidat N°3 originaire du Tampon.