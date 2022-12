A la Une . ​McFly et Carlito ont laissé carte blanche à des lycéens réunionnais

Les deux célèbres Youtubeurs McFly et Carlito ont proposé à des lycéens de s’exprimer face caméra. Trois élèves du lycée Jean Hinglo au Port en ont profité pour défaire les clichés sur La Réunion. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 10:49





Elles démontent les clichés sur LA Réunion



Trois élèves de Terminal du Lycée Jean Hinglo au Port ont choisi de parler des clichés “qui ont lieu en Réunion... ou à La Réunion”, commente Carlito qui fait lui-même l’amalgame sur ce point.



Les trois jeunes filles répondent avec beaucoup d'humour aux préjugés :

“Vous avez des routes ? Non en vrai, on navigue en paddle ! Est-ce que vous avez internet ? On a eu le message pour la vidéo par pigeon voyageur.

Vous êtes à côté de la Guadeloupe ? Totalement.

Vous êtes français ? On parle plus créoliens”, ont-elles lancé.



“C’est l’une des meilleures façons de faire passer un message et le second degré”, commente à son tour Mcfly.



Un défi lancé à McFly et Carlito



Les prises de parole des lycéens Réunionnais s'enchaînent. L’un d’entre eux en profite pour “dire je t’aime” à ses parents. Au tour d’un groupe du lycée de Vincendo d’intervenir et de lance le défi aux youtubeurs de venir sur l’île pour monter au Piton des Neiges. Un défi à moitié accepté par les deux youtubeurs qui promettent d’y réfléchir…



Un professeur du lycée Vincendo s’est lui aussi lancé dans un rap improvisé, une prestation qui a bluffé les Youtubeurs, se disant “surpris de voir ça”.



McFly et Carlito ont conclu en remerciant l’ensemble des lycéens des 10 lycées sélectionnés et laissé entendre qu’ils pourraient prochainement adapter le concept de carte blanche à d’autres publics.