​Mayotte, le seul département d’Outre-mer sans couvre-feu

Le réveillon du nouvel an, à l’image de cette année 2020, sera particulier à La Réunion. Interdiction de rassemblements sur la voie publique à partir de 18h, interdiction de circulation à partir de 22h sauf pour rentrer chez soi et interdiction de déplacement stricte entre 1h et 5h du matin.



En Martinique, même couvre-feu qu’à La Réunion mais avec un couvre-feu plus long d’une heure : aucun déplacement après 22h sauf pour rentrer chez soi ou pour un motif impérieux et l’interdiction de circuler entre 1h et 6h.



Pour la Guadeloupe, les règles sont les même que chez nous à l’exception de l’interdiction de rassemblements sur la voie publique qui sera instaurée à 19h et non 18h.



Mais à Mayotte, aucune mention de couvre-feu. Si La Réunion et Martinique connaissent plus de cas que les autres DOM-TOM (402 cas ces derniers 14 jours pour la Réunion et 471 en Martinique), Mayotte (274 cas ces 14 derniers jours) a aussi connu quelques pics en ce mois de décembre. Bien plus que la Guadeloupe d’ailleurs, qui elle est soumise à un couvre-feu ce 31 décembre. Peut-être est-ce dû au manque de respect du couvre-feu précédent, entre mars et juin.



Les chiffres que nous venons de citer sont à relativiser. La Réunion compte à elle seule autant d'habitants que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane réunis. Il est donc normal qu'elle enregistre plus de cas.