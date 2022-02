​Mayotte : Un kwassa-kwassa chargé de cartouches de cigarettes intercepté

L’unité nautique du Service Territorial de la Police Aux Frontières de Mayotte sillonne jour et nuit le lagon mahorais et ses alentours pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Elle veille plus particulièrement sur la zone pour arraisonner des kwassas-kwassas qui tentent de pénétrer de manière illégale dans les eaux territoriales françaises avec des clandestins à leur bord.



650 cartouches de contrebande



Jeudi dernier, des fonctionnaires de cette unité ont intercepté une embarcation au nord de l’îlot Mtsamboro. À bord du canot de pêche se trouvaient douze passagers, sept de nationalité malgache et cinq de nationalité comorienne. Le kwassa était piloté par un passeur de nationalité comorienne. Les forces de l’ordre y ont découvert un chargement de treize colis contenant 650 cartouches de cigarettes de contrebande.



Le passeur défavorablement connu de la justice mahoraise



Les passagers faisaient l’objet d’une procédure administrative en vue d’un éloignement vers les Comores. Le passeur du kwassa-kwassa, poursuivi pour des faits d’aide aggravée à l’entrée irrégulière, entrée irrégulière et importation en contrebande de produits de tabac manufacturé, était déjà connu pour des faits similaires commis en 2020. Il était également visé par une fiche de recherche d’interdiction de territoire pour trois ans, la procédure judiciaire est en cours.



Les cigarettes ont été remises au service des douanes de Pamandzi.