​Mayotte : La nuit de samedi marquée par des affrontements entre bandes rivales

Des bandes rivales de Barakani et Ouangani se sont affrontées, dressant des barrages enflammés sur la route, jetant des pierres et saccageant les habitations situées à proximité, annoncent Les Nouvelles de Mayotte.



Il a fallu l’intervention des équipes de gendarmes pour calmer les tensions et disperser les jeunes qui s’affrontaient avec des grenades lacrymogènes.