Mayotte ​Mayotte : 5 interpellations suite à l'agression d'un futur marié

Le 16 juillet, un homme qui s'apprêtait à se marier a été victime d’une grave agression à Tsimkoura. Trois des mis en cause ont été incarcérés dans l’attente de leur jugement, deux autres, mineurs, ont été placés sous contrôle judiciaire. Par NP - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 17:04





Gravement blessé par arme blanche, le futur époux est évacué au CHM de Mamoudzou. Son pronostic vital n’est pas engagé.



Une enquête est ouverte et permet aux militaires de la brigade de Mzouazia, renforcés par le groupe d’appui judiciaire, d’identifier cinq suspects dont l’implication, à des degrés divers, doit être formellement établie au travers des auditions et des perquisitions réalisées.



Le 21 juillet 2022, à l’issue de leur garde à vue, les cinq mis en cause, parmi lesquels deux mineurs, sont présentés aux magistrats.



Les trois majeurs font alors l’objet d’une incarcération à la maison d’arrêt de Majicavo dans l’attente de leur jugement programmé pour le 22 août. Les mineurs sont, eux, placés sous contrôle judiciaire et doivent comparaître devant le Tribunal pour enfants le 25 août.



La victime est quant à elle toujours hospitalisée.