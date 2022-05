A la Une . ​Mayotte : 120 constructions illégales rasées à Mgnambani

La préfecture de Mayotte annonce la reprise de l’opération de destruction d'habitations illégales à Mgnambani, dans la commune de Bandrélé. Une centaine de bangas illicites ont été rasés ce lundi. Par NP - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 14:03

Le maire de Bandrélé, Ali Moussa Moussa Ben, avait sollicité le préfet de Mayotte pour mettre en œuvre les dispositions de la Loi ELAN afin de restaurer l’état de droit, la sécurité et la tranquillité pour les habitants de la commune. Les abords du site faisaient l’objet de troubles récurrents à l’ordre public et le quartier était défavorablement connu pour des trafics illégaux en tout genre.



Après une série de contentieux qui avaient suspendu les arrêtés préfectoraux portant évacuation et destruction d’habitats illicites à Mgnambani sur la commune de Bandrélé, le tribunal administratif a rendu le 28 avril dernier une décision en faveur de la préfecture pour l’application de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2022. Celui-ci ordonne l’évacuation et la destruction des cases construites illicitement à Mgnambani.

Au total, ce sont 120 constructions illégales qui ont été détruites ce lundi 30 mai, sur ordre du préfet de Mayotte, Thierry Suquet. 102 étrangers en situation irrégulière ont également été interpellés par la gendarmerie et la police et font l’objet d’une mesure d’éloignement.



Lors des enquêtes sociales préalables à l’opération, l’ACFAV (l'Association pour la Condition Féminine et l’Aide aux Victimes) avait rencontré 47 ménages représentant 196 personnes. Des hébergements avaient été identifiés et réservés pour l’ensemble de ces 47 ménages.



Une permanence sociale a été mise en place les jours précédant l’opération, ainsi que ce lundi 30 mai, afin d’accompagner les familles vers ces hébergements. À cette heure, une personne a été hébergée, indique la préfecture.