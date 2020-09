La grande Une ​Masque en entreprise: "Je pense que je ne le porterai pas, sauf si ça dérange mes collègues"

Le masque s’immisce un peu plus dans notre quotidien. D’abord obligatoire dans les transports en commun, puis dans les espaces publics clos et depuis peu en ville, il le devient dès aujourd’hui en entreprise. Un gérant de cabinet conseil situé à La Possession nous ouvre les portes de son espace de travail en ce lundi après-midi. A quelques heures de l'application de cette mesure anti-covid qui fait tant causer ces derniers jours en France, ses salariés nous font part de leur appréhension. Par Charlotte Lebreton - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 06:34 | Lu 1614 fois

Employeurs et salariés n’ont eu que peu de temps pour se préparer à voir arriver le masque sur leur lieu de travail. La ministre du Travail l’a officialisé il y a moins de deux semaines, le 18 août. Elisabeth Borne a détaillé les situations où le port du masque s’impose au travail : les open space, les bureaux ouverts, les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires, tous les espaces de travail clos et partagés, en bref tous les lieux où l’on est susceptible de croiser du monde. Exception faite des bureaux individuels occupés par une seule personne.



Le masque débarque en entreprise, sans surprise ?



Depuis fin juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Cela paraissait clair, dès lors que la circulation des personnes dans un espace restreint où l’air n’est pas fréquemment renouvelé favorise la propagation du virus. Si jusqu’ici le masque n’était pas imposé aux entreprises, il était fort probable que la mesure s’y étende. Logique, puisque ce sont des espaces clos. Jusqu’alors sur le lieu de travail, le gouvernement se contentait d'encourager le télétravail, et de recommander le respect strict des gestes barrière et de la distanciation physique.



"C’est à moi de leur fournir les masques"



Dans son cabinet de conseil basé à La Possession, le directeur nous confie ne pas avoir eu de difficultés. "On a des gens devant un écran, un téléphone, c’est plus simple à gérer pour nous que d’autres, on a cette chance-là", reconnait-il. En imposant les masques en entreprise, le gouvernement précisait que leur mise à disposition se ferait aux frais de l’employeur. Et du côté de ce cabinet conseil, "c’est un peu à la carte", plaisante le directeur. "On a consulté les salariés pour savoir s’ils préféraient avoir des masques en tissu ou jetables, ou les leurs. En gros, c’est de la souplesse pour que chacun puisse avoir recours à ce qui lui convient le mieux", indique-t-il. En tout cas, la question de "qui paye ?" ne se pose pas pour lui : "Si je veux que mes salariés puissent travailler dans des conditions correctes, c’est à moi de leur fournir les masques".



Côté salariés, le masque ne convainc pas tout le monde



Depuis la sortie du confinement, les salariés de ce cabinet conseil possessionnais se sont adaptés, avec la distanciation sociale et la réduction des rendez-vous clients en présentiel. Mais cette fois, l’adaptation semble plus compliquée. "C’est handicapant, c’est sûr, mais il faudra s’y habituer", se résigne un employé. Sa collègue appréhende les discussions masquées : "ça va être une contrainte au quotidien, parce que ça change l’interaction… les expressions du visage ne pourront plus servir à la communication, on va devoir se faire comprendre autrement".



D’autres ne comprennent pas la décision d’imposer le port du masque au travail. "Il y a 4 mois, le masque ne servait à rien. Je suis ni pour, ni contre le masque, je ne comprends juste pas pourquoi il devient obligatoire", se demande un salarié. Et de poursuivre, dubitatif : "Je pense que je ne le porterai pas, sauf si ça dérange mes collègues".