A la Une . ​Martinique : Des forces de l’ordre blessées et des armes de guerre saisies

Un couvre-feu a été instauré par le préfet, Stanislas Cazelles, en Martinique. Depuis lundi, le territoire est confronté à des violences urbaines nocturnes. Par Stéphane Pierrard - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 10:25

Suite à l’appel à la grève générale lancé lundi dernier par 17 organisations, la Martinique s’enflamme. Des barrages en feu sont érigés un peu partout sur l’île. La nuit, la tension montre d’un cran. Les forces de l’ordre sont confrontées à des violences urbaines. "Des actes de violence ont eu lieu à l’encontre des forces de sécurité et de la population", indique la préfecture par voie de communiqué. Jeudi 25 novembre, le préfet Stanislas Cazelles a instauré "un couvre -feu de 19h00 à 5h00 jusqu’au retour au calme pour faciliter l’intervention des forces de sécurité".



Onze interpellations



Selon Martinique la 1ère, les policiers compétents à Fort-de-France et Lamentin, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont à nouveau été la cible de tirs d’armes à feu. Des commerces ont été la cible de pillages ou de tentatives. Les routes sont bloquées et la circulation loin d’être fluide. Selon une source du Monde, "cinq gendarmes et sept policiers ont été légèrement blessés".



De leur côté, les représentants des force de l’ordre multiplient les interpellations. La préfecture annonce qu’"onze personnes ont d’ores et déjà été interpellées". Parmi les personnes interpellées, certaines étaient armées avec des fusils mitrailleurs et des armes de guerre.