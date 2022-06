​Marie Anéa Ognard a fêté ses 102 ans !

C'est à la Chaloupe, dans la maison familiale, que Marie Anéa, entourée de ses proches, a célébré ce jour si spécial. Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, et les élus Marie Alexandre et Bertrand Maillot sont aussi venus lui rendre visite.



Il y a 102 ans, le 5 juin 1920, elle voyait le jour dans ce même quartier.



Depuis, la famille n'a eu de cesse de s'agrandir et s'étend désormais sur 4 générations :

3 enfants

7 petits-enfants

14 arrière petits-enfants

2 arrière arrière petits-enfants



Encore une fois, au nom de la Ville de Saint-Leu : joyeux anniversaire !