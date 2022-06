A la Une . ​Manif’ route du Volcan

Ils sont exaspérés et le font savoir. Les nombreux agriculteurs de la Plaine des Cafres demandent au autorités d’intervenir pour rendre la route plus praticable. Par LG - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 06:43

"Arrange noute route volcan", c’est le slogan on ne peut plus clair du collectif du même nom. Ils étaient une dizaine d’agriculteurs hier à mettre en évidence l’état du réseau routier sur le secteur de la Route du volcan et notamment au niveau de la Grande ferme à la Plaine des Cafres.



Le collectif demande aux acteurs publics de ne pas les oublier et de faire bon usage de leurs impôts. L’actuelle route d’environ 1,5 km est en très mauvais état et rend leur activité agricole encore plus compliquée.