A la Une . ​Malgré la prévention, des automobilistes se sont fait cueillir durant la nuit

Les messages de prévention et la multiplication des contrôles ne suffisent pas à décourager les fous du volant. Par RL - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 09:46

Mettre hors d’état de nuire les automobilistes alcoolisés, tel est l’objectif numéro 1 des forces de l’ordre. Et c’est encore plus important durant les week end qui constituent un moment propice au relâchement de la vigilance.



La nuit dernière, de 21 heures à minuit, les automobilistes empruntant les grands axes entre Sainte-Marie et Saint-Benoît avaient toutes les chances de croiser la route des gendarmes.



En tout, quinze infractions ont été relevées. Les militaires de la compagnie de Saint-Benoit ont ainsi mis hors d’état de nuire quatre conducteurs présentant des taux d’alcoolémie de 0,36 mg/l, 0,39 mg/l, 0,73 mg/l et 1,30 mg/l.



Pêle-mêle, trois conducteurs ont été verbalisés pour défaut d’assurance, deux n’avaient pas effectué de contrôle technique, un ne portait pas de ceinture de sécurité, un roulait avec un véhicule avec des pneus lisses et un dernier pour des vitres surteintées non conformes.



Enfin, un automobiliste circulait avec un permis non prorogé. Le code de la route prévoit que ce type d’infraction est passible d'une amende de 90 euros et entraîne la perte de 3 points. Le véhicule fait aussi l'objet d'une immobilisation.