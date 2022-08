A la Une . ​Maladie rare : elle se réveille le corps recouvert de taches rouges

Ces taches sur le corps de Bri Morrell sont apparues en une nuit. Après la stupéfaction, cette Anglaise a décidé de montrer sa vie avec la maladie. Par LG - Publié le Samedi 20 Août 2022 à 08:17

Elle s’est réveillée en état de choc. Pour une raison inexpliquée, son corps était recouvert de plaques rouges. Bri Morrell, une habitante de Leceister en Angleterre, a découvert qu’elle était atteinte d’une maladie rare. Les plaques rouges étaient apparues en une seule nuit.





Depuis, la jeune femme a appris à vivre avec. Il y a des périodes où 70 % ou même jusqu'à 90 % de sa peau sont couverts de taches, cuir chevelu et ongles compris. Elles sont douloureuses et provoquent des démangeaisons. Bri Morrell doit porter des vêtements amples pour éviter de souffrir.



Selon l’

​

Comme le rapporte Très inquiète, elle se rend sans plus tarder aux urgences. Un dermatologue l’examine et livre son diagnostic : la patiente est atteinte d’une forme très rare et grave de psoriasis. Les questions posées à la patiente permettent au médecin d’émettre une hypothèse sur la raison de l'apparition soudaine de ces plaques. Cette crise cutanée peut se déclencher à cause d’une période de stress ou de dépression.Depuis, la jeune femme a appris à vivre avec. Il y a des périodes où 70 % ou même jusqu'à 90 % de sa peau sont couverts de taches, cuir chevelu et ongles compris. Elles sont douloureuses et provoquent des démangeaisons. Bri Morrell doit porter des vêtements amples pour éviter de souffrir.Selon l’ Inserm , les formes sévères affectent environ 20 % des personnes atteintes de psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui affecte 2 à 3 % de la population mondiale. Mais il s’agit le plus souvent d’une maladie bénigne.Comme le rapporte The Mirror , Bri Morrell a décidé de continuer à vivre normalement, en ne cachant pas ces plaques rouges. De cette manière, elle souhaite encourager les femmes qui se sentiraient mal dans leur peau à s’accepter malgré les regards. Elle a créé un compte Instagram sur lequel elle publie de nombreuses photos.