​Maison d’accueillants familiaux : une nouvelle structure à la Ravine des Cabris

La livraison s’est faite en début d’année 2023 et a pu bénéficier de l’accompagnement et du soutien financier du Département à hauteur de 250 000 €. Comme le précise Elodie Picard Nativel, Directrice de la MAF’AMIS « Le concept de MAF développé par le Département de la Réunion offre des possibilités qui correspondent à notre perception de l’accueil. Il s’agit d’un établissement normé, réglementé mais avec des capacités d’accueil réduites et donc personnalisées. Le projet de cette MAF a été initié il y a deux ans. Nous accueillerons nos six premiers pensionnaires le 3 avril. 5 accueillants familiaux formés par la Collectivité départementale s’occuperont de nos résidents. Chacun d’entre eux aura son espace privatif spacieux. Toutefois la MAF, sur une superficie de 250 m², offre également des espaces de rencontres, de partage, salle d’activités, ... Un environnement professionnel avec le confort du cocon ».