​Mai sera le mois des visibilités à La Réunion

La marche des visibilités LGBTQIA+ 2022 aura lieu le samedi 21 mai prochain à Saint-Denis. Une marche qui démarrera à 13h au du jardin de l'État et qui s'inscrit dans le mois des visibilités. Par NP - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 11:42





* Le Kiki Ball est un événement LGBTQI où les concurrents s'affrontent à travers la danse et l’expression scénique. C’est aussi l’occasion de sensibiliser. Kiki ball*, conférences, expositions, performances, soirées et ateliers, du 17 mai au 25 juin, de nombreux événements pour lutter contre les discriminations que subissent les personnes de la diversité des identités de genre, sexuelles et romantiques sont prévus sur l’île.Durant ce mois des visibilités , la seconde édition de la marche des visibilités LGBTQIA+ à La Réunion se tiendra le 21 mai prochain.L'an dernier, l'événement avait rassemblé plus de 1000 personnes dans le chef lieu.--* Le Kiki Ball est un événement LGBTQI où les concurrents s'affrontent à travers la danse et l’expression scénique. C’est aussi l’occasion de sensibiliser.