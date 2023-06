Et oui...

Où en est le feuilleton depuis le coup de force de la reine Betsi mairesse du chef lieu ?

De déboulonner le maître des lieux.

Ça fait des mois que je n'ai pas traversé cette zone de Sindni.

Habitant Ste Clotilde ce n'est pas mon trajet.

Ça fait plus de 50 ans que ce n'est plus mon lieu de pèlerinage...

Jadis oui avant ma majorité, du temps de ma prime jeunesse...

Combien de baisers distribués ou de jupes soulevées au pied même de la statue de Mahé de Labourdonnais sous son regard indifférent ou amusé et pour cause puisque lui-même aimait engrosser les métisses jusqu'à en choisir une pour lui donner une fille dit-on.



Le Barachois d'antan ! lieu de rendez-vous plus la nuit que le jour ...à cause des boîtes de nuit et d'autres lieux de festivités...lieux sacrifiés zordi pour donner place à un guichet de banque et à ses automates ou à une boulangerie à la con en attendant que le Saint-Denis, le seul hôtel du lieu se réveille et donne quelque chose de mieux.

Combien de restes de nuits passés à dormir à la belle étoile, sur le muret qui sépare la grève de la terre ferme, au sortir de boîtes à digérer les volkas oranges ingurgitées ?



Les contrôles de gendarmerie n'existaient pas mais on avait la sagesse d'attendre un peu pour repartir et péter la forme avant de rentrer à la Kaze...pour se faire discret dans la famille.

De tout cela que reste-t-il sinon des souvenirs et un plan de circulation adapté au nouveau flux de la circulation automobile ..quelques arbrisseaux en voie de développement et une statue manquante bientôt si ce n'est déjà fait ...tout cela pour faire place à un cayamb et à un é greneur de sons qui soufflent la liberté !

Vaille que vaille me disait ma grand-mère ..

Le tout est d'avoir vécu .