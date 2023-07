Courrier des lecteurs "​Madame Bareigts, communiquez moins, agissez plus !"

Par Un observateur sarcastique - Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 à 08:06





J'ai été récemment spectateur d'une scène aussi étonnante que divertissante lors des célébrations du 14 juillet à St Denis. Notre très chère maire, Erika Bareigts, semble avoir pris la mode au sérieux en se présentant vêtue de rouge, jaune et bleu, les couleurs de notre île bien-aimée. Quelle provocation délibérée ! Pendant que la France hissait fièrement le drapeau tricolore, notre maire semblait préférer un look "panafricain chic". Une véritable reine du wokisme, notre chère Erika.



Il est fascinant de constater comment une ancienne ministre des Outre-mer peut passer d'une position de responsabilité à une performance de style carnavalesque. Franchement, nous ne savons pas si nous devons applaudir ou pleurer devant cette exhibition de populisme de pacotille. Erika semble être plus encline à suivre les thèses panafricaines de Kemi Seba qu'à chercher à réconcilier notre nation.



Peut-être que notre maire devrait consacrer moins de temps à se soucier de son style vestimentaire et plus à l'action. Mais après tout, qui a besoin de résoudre les problèmes réels quand on peut simplement se parer de couleurs éclatantes pour attirer l'attention ? Bravo, Erika, pour ce sens impressionnant des priorités.



Chers lecteurs, je vous laisse méditer sur cette nouvelle facette de notre maire. Peut-être pourrions-nous organiser un défilé de mode politique, où les politiciens rivaliseraient pour trouver le look le plus audacieux, plutôt que de se concentrer sur la résolution des problèmes de notre société.



Cependant, il convient aussi de souligner que nous aimons notre drapeau insulaire autant que notre drapeau national. Nous reconnaissons l'importance de l'identité régionale et de la fierté qui en découle. Mais il y a un temps et un lieu pour exprimer cette fierté, et cela ne devrait pas se faire aux dépens de la cohésion nationale.



De plus, il est regrettable de constater que cette démonstration en apparence anodine n'est autre qu'une course au buzz, une habitude bien ancrée chez notre maire. La communication semble être son arme de prédilection, alors qu'en réalité, ce sont les actions concrètes qui importent vraiment.



En tant que contribuable, je déplore que mon argent soit dépensé dans un feu d'artifice aussi onéreux. Une fois de plus, cela semble être une façon d'appliquer la maxime du "pain et des jeux" pour le peuple. Alors que les problèmes réels persistent, nous assistons à des dépenses extravagantes pour des spectacles pyrotechniques qui semblent déconnectés des besoins de la population. Peut-être serait-il plus judicieux de consacrer ces ressources à des projets concrets qui améliorent véritablement notre qualité de vie.



Il est important de rester vigilants face à ces stratégies de communication tape-à-l'œil. Nous méritons des dirigeants qui agissent avec transparence et qui se soucient réellement de nos préoccupations. Espérons que notre maire saura trouver un équilibre entre communication et action, pour le bien des contribuables dionysiens.