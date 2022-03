​Madagascar: la délégation européenne méconnaît l’Histoire !

Madagascar fait partie des 35 États qui se sont abstenus de voter la résolution de l’ONU « Agression contre l’Ukraine ». La délégation européenne déclare « sa déception ». A l’évidence, elle méconnaît l’Histoire.



La France, pays européen, a envahi Madagascar lors d’une expédition militaire, en 1881, et s’est installée à demeure. Une autre expédition, en 1894, décida de l’annexion pure et simple, par un vote à l’Assemblée Nationale. Un pouvoir européen a été installé à Tananarive par le corps expéditionnaire français. Déchue, la Reine a été exilée à La Réunion en 1897. Elle est déportée en Algérie, en 1898, où elle meurt en 1917. Qu'en pense la délégation européenne « déçue »?



Personne n’a oublié l’intervention militaire, en 1947, qui se solda par un massacre de dizaines de milliers de Malgaches. C’est un comble quand on connaît la solidarité des Malgaches morts pour libérer la France du joug nazi. La force d’intervention française comptait plus de 15 000 soldats. Sur place, des condamnations étaient prononcées par une justice expéditive allant jusqu’à des exécutions. A la veille de l’indépendance de Madagascar, la France a refusé de rendre une partie du territoire annexé, dénommée « les îles éparses ». En 2019, Macron s’est posé sur l’une des îles comme pour dire aux Malgaches « viens me chercher »!



Que dire encore à cette délégation européenne ignare? La République Socialiste d'Ukraine fut admise comme membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, le 24 octobre 1945, au même titre que l’URSS dont elle faisait partie. Deux ans après, quelles sont les mesures de rétorsion que les nations européennes ont prises contre la France pour le massacre de 1947?



Voyons la position officielle du gouvernement Malgache. « Notre monde traverse aujourd’hui de graves événements qui menacent la paix et la sécurité à l’échelle mondiale.



En sa qualité de membre des Nations Unies, conformément au droit international, à l’Acte constitutif de l’Union Africaine et dans la lignée de la déclaration officielle de cette dernière, en date du 24 février 2022, Madagascar défend le respect du principe d’intégrité territoriale d’un État souverain et de ses territoires.



Madagascar prône, en toutes circonstances, les voies et moyens pacifiques tout différend et ce en attachement à notre tradition de non-alignement et dans le respect de notre valeur ancestrale du « Fihavanana », afin que la zone de l’océan Indien demeure une zone de paix et de stabilité. »



Comme on voit, le texte est très équilibré et ancré dans la défense de la culture malgache et de sa géographie. Alors, si la délégation européenne est déçue, c’est qu’elle s’est trompée d’époque.