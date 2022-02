A la Une .. ​Madagascar : Le petit Riwan Djivan libéré par ses ravisseurs

L’enfant de 3 ans avait disparu lundi à Ambodivonikely, Alarobia, et aurait été emmené par quatre individus armés. Il a finalement été relâché ce mardi soir révèle la presse malgache. Par NP - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 06:58





Le jeune garçon a été libéré par ses ravisseurs ce mardi soir à Ambatobe et a pu rejoindre ses parents, a annoncé le Collectif des Français d’origine indienne de Madagascar (CFOIM), collectif à l’origine de l’alerte après l’enlèvement.



Les circonstances exactes de l’événement ne sont pas établies. Les forces de l’ordre auraient procédé à des arrestations rapportent les médias locaux. Riwan Djivan est sain et sauf, indique la presse malgache. Le garçonnet avait été enlevé en pleine journée lundi dernier dans la banlieue de Ambodivonkely Alarobia, par quatre individus armés à scooter . L'affaire avait donné lieu a une diffusion massive d'appel à témoins. Parallèllement, une enquête menée par la police et la gendarmerie malgache, avait été déclenchée.Le jeune garçon a été libéré par ses ravisseurs ce mardi soir à Ambatobe et a pu rejoindre ses parents, a annoncé le Collectif des Français d’origine indienne de Madagascar (CFOIM), collectif à l’origine de l’alerte après l’enlèvement.Les circonstances exactes de l’événement ne sont pas établies. Les forces de l’ordre auraient procédé à des arrestations rapportent les médias locaux.