Macron peste contre les arnaques au CPF

Le président de la République veut mettre un terme aux arnaques par SMS à l’aide d’un filtre. Les liens frauduleux renverront vers un avertissement. Par SF - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 11:11

Plus de sécurité numérique, c’est l’objectif du gouvernement au travers d’un projet de loi présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Parmi les mesures annoncées pour lutter contre les arnaques numériques de plus en plus nombreuses et sophistiquées utilisées par les hackers, l’exécutif envisage le déploiement d’un filet anti-arnaque.



Faux SMS, vignettes Crit’Air’, retard de paiement d'une amende, carte Vitale... le gouvernement entend protéger les Français des sites et SMS frauduleux.



S’il choisit de l'activer sur son ordinateur ou son smartphone, l’utilisateur sera informé via à un filtre, en cas de navigation vers un site potentiellement frauduleux. Ce dernier pourra ensuite décider de poursuivre ou non sa navigation sur le site.



Ce filtre anti-arnaque devrait fonctionner avec un système de liste noire, mis à jour régulièrement grâce aux signalements des internautes et qui comprendrait des adresses connues pour être des sites malveillants (phishing, virus, rançongiciel, escroquerie...).



En cours d’élaboration, une version test du dispositif sera proposée entre septembre et octobre 2023, avant un déploiement auprès du grand public en 2024.









Lorsque ce n'est pas pour voler notre argent, c'est pour aspirer nos données.



Mettre en place un filtre anti-arnaque, c'est un engagement que j'ai pris. Il sera tenu. Les liens frauduleux renverront vers un avertissement. pic.twitter.com/lvoYdfskFL

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2023

Sur twitter, Emmanuel Macron n’a par ailleurs pas manqué de faire part de son ras le bol face à ces SMS frauduleux, qui lorsqu'ils ne nous sont pas transmis “pour voler notre argent, c'est pour aspirer nos données”. Les liens frauduleux renverront vers un avertissement.