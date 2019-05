​Macron et la patate chaude !

Emmanuel Macron a voulu, lors de sa conférence de presse, rassurer les français et répondre ainsi à leurs doléances.



« Plus de fermetures d’écoles ni d’hôpitaux d’ici 2022 » Il faut savoir que les hôpitaux ruraux fonctionnent à la rentabilité. Je parle en « unité lit ». Ainsi, du nombre d’accouchements dépend le maintien ou non de la structure, entre autre. Question de budget et de rentabilité. Facile à comprendre lorsque l’on connait les difficultés budgétaires de la Santé, et incompréhensible lorsqu’il s’agit de préserver les services de l’Etat en zone rurale qui se désertifient.



Idem pour le maintien des écoles en sous effectif dans les zones rurales.



Il faut savoir que le maintien des hôpitaux ruraux dépend d’une certaine rentabilité, et que les écoles ne sont maintenues ouvertes que si leur effectif répond à des directives ministérielles exigeant une moyenne d’élèves par classe.



Alors notre éminent Président a trouvé la parade du genre démagogique : « Au Maire de décider du maintien ou non des structures citées ». En clair « je te refile la patate chaude, démerde à zot » !



Quant on sait que de nombreux Maires ne veulent plus se représenter pour cause de paupérisation des dotations de l’Etat aux communes, je doute du résultat. Le Maire en place devra négocier avec le ministère de la Santé, et l’Education Nationale pour le maintien de l’ouverture de leur structure, essentielles pour la survie de leur commune qui se meurt. Soft Macron, les Maires, jusqu’alors occultés par Manu, reprennent de l’importance. Mais quelle importance ? Ils récupèrent une patate chaude qui met en danger leur mandat et qui dédouane le Président !



En conclusion « Et après 2022 ? ». On remet les pendules à zéro ?



Alain NIVET

Bellepierre