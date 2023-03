A la Une . ​Macron estime que "la foule" de manifestants n'a "pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus"

A la veille de sa prise de parole devant les Français, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la réforme des retraites et le recours au 49.3 lors d’une allocution face aux parlementaires de la majorité. Par NP - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 07:01

En marge de sa prise de parole très attendue ce mercredi à 16h00, le chef de l’Etat s’est exprimé hier soir lors d’une allocution devant ses parlementaires rapporte la presse hexagonale.



Les propos d’Emmanuel Macron ont mis le feu aux poudres. Alors que les manifestations se poursuivent partout en France, le président de la République a affirmé que "la foule" n’a pas de légitimité face "au peuple qui s’exprime à travers ses élus", avant de poursuivre : "L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple".



Emmanuel Macron a ajouté : "En démocratie, ça n'est pas parce qu'un texte passe à très peu de voix qu’il est illégitime". Le chef de l’Etat a également évoqué une période “où il faut apaiser, calmer, retourner sur le terrain et écouter les colères".



Le président s’est par ailleurs défendu du recours au 49.3 : "Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose si on veut être respectueux de nos institutions", a-t-il clamé.



Emmanuel Macron s’exprimera ce mercredi après-midi (16h00 heures Réunion) devant les Français pour aborder la réforme des retraites, une allocation à suivre en direct sur Zinfos974.

