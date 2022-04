A la Une . ​Macron/Le Pen : Le duel de l’entre-deux tour aura lieu ce soir à 23h00

Le débat de l'entre-deux tour de la présidentielle est à suivre ce soir dès 23h00 sur Zinfos974. Par NP - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 14:45





Le débat, qui devrait durer 2h20, diffusé en simultané sur TF1 et France 2, débutera dès 23H00 (heure Réunion). BFMTV, Public Sénat- LCP et CNews ainsi que plusieurs radio ont annoncé retransmettre en direct.



Marine Le Pen, désignée par tirage au sort, ouvrira le débat tandis qu’Emmanuel Macron aura le premier mot de conclusion. Positionnés face à face, tous deux devront répondre aux questions de Gilles Bouleau pour TF1 et de Léa Salamé pour France 2, qui porteront sur huit thèmes, découpés par tranches de 20 minutes, à savoir : le pouvoir d’achat, les retraites, l’international, l’Europe, la sécurité, l’immigration, l’éducation et l’environnement.



Temps forts, punchlines, promesses, le débat est à suivre sur Zinfos974.

