​Lyna Boyer a-t-elle une chance de remporter la couronne ?

Dernière ligne droite pour Lyna Boyer, Miss Réunion 2020. On saura ce soir si elle fera vibrer le cœur des Réunionnais en remportant l’élection nationale. Mais en attendant, livrez vos pronostics. Par Aglaë Hoarau - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 10:20 | Lu 431 fois

Une Miss Réunion suivie et connectée sur les réseaux sociaux



Avec plus de 22 000 followers sur Instagram et près de 4000 « j’aime » sur sa page Facebook, la jeune femme de 21 ans semble avoir conquis le cœur des Réunionnais.



Un succès dont elle bénéficie depuis son élection mais pas seulement. En effet, la jeune étudiante en licence de management s’était déjà présentée en 2017 où elle avait terminé 1ère dauphine. Depuis, elle est restée dans le monde de la mode puisqu’elle évoluait en tant que modèle pour plusieurs marques. Ainsi, sa popularité n’a cessé d’évoluer sur les réseaux.



Une popularité qui dépasse La Réunion



Depuis le début de l’aventure Miss France, Lyna est souvent citée dans les top 10 ou 5 nationaux. Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanoura semblait enchanté par la beauté de la réunionnaise. Il la plaçait même dans son top 5 personnel. Plusieurs sites ont également placé la jeune Possesionnaise en très bonne position.



Une Miss Engagée



Autre élément qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur : son engagement. Ancienne victime de harcèlement scolaire, c’est tout naturellement qu’elle défend cette cause. Elle souhaite pouvoir venir en aide, grâce à sa notoriété, aux jeunes qui pourraient être dans cette situation. A part le harcèlement, c’est contre la violence faite aux femmes qu’elle souhaite également s’impliquer.



Alors, notre Miss Réunion a-t-elle une chance de succès selon vous ? A vos pronostics !





