A la Une . ​Ludovic Ajorque aux côtés des marmailles de 1000 Sourires dans les coulisses d’un journal télévisé

Une vingtaine de petits saint-paulois parrainés par l’Association 1000 Sourires a pu découvrir les coulisses de Réunion La 1ère. Les enfants ont eu le privilège de rencontrer les animateurs et les journalistes de la chaîne, en compagnie de deux parrains de l’association : le footballeur réunionnais du RC Strasbourg, Ludovic Ajorque et Thierry Jardinot, l’une des voix de La 1ère, et parrain historique de l’association. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 09:00

1000 Sourires avait gardé la destination du bus de l’association secrète jusqu’à ce que les marmailles arrivent devant les studios de Réunion La 1ère. Ils y ont également retrouvé Thierry Jardinot, parrain historique de l’association, qui officie sur les ondes de la radio.



“Je suis heureux d’accueillir les enfants sur mon lieu de travail, ça va être un moment riche en découvertes pour eux”, promet Thierry Jardinot. Ce dernier accompagnait le tout nouveau parrain de l’association, Ludovic Ajorque. “C’est la première fois que je découvre les coulisses d’un média, donc je suis presque aussi excité que les enfants”, confie le footballeur du RC Strasbourg.



Dessins animés et fond vert



Après avoir pris la pose les marmailles se sont installés devant deux dessins animés que la chaîne envisage de diffuser.



“On nous a demandé de donner notre avis, pour savoir si ça plairait à d’autres enfants”, explique Mathéo, qui a adoré jouer les panels. La visite des coulisses commence ensuite par les loges et le maquillage. Puis direction les studios où la présentatrice de la météo, s’apprête à enregistrer le bulletin du soir, devant le fameux fond vert. Les marmailles trouvent ça magique.

Premier passage sur le plateau du journal télévisé



Juste à côté, les petits curieux découvrent le plateau du journal télévisé, entouré d’énormes caméras et de projecteurs. Arthur est attiré par le prompteur : “C’est un petit peu plus facile que la météo alors, parce qu’on n’est pas obligé de tout retenir par coeur”, analyse-t-il. La visite se poursuit avec la découverte du “nodal”, de la régie provisoire, de la salle serveur ou encore des rédactions de la chaîne, de la radio et du numérique.



La présentatrice du JT, en pleine préparation de son journal, vient à la rencontre des enfants, qui sont ravis de la voir en vrai.



Côté radio, les marmailles ont la chance d’échanger avec Stéphane Enilorac et Elodie Ayé. Ils assistent même au passage de Ludovic Ajorque en direct sur les ondes.



Puis c’est l’heure de s’installer pour regarder le journal télévisé. “Mais c’est nous, s’étonne Yanélis, en découvrant le reportage diffusé sur la visite des marmailles de 1000 Sourires dans le JT. On a vu comment marchait la télé, et en plus on est dans la télé!”



“C’est important que les marmailles comprennent comment se fabrique l’information et qui sont les hommes et les femmes qui travaillent dans les médias. Et qui sait, il y a peut-être de futurs journalistes, cadreurs et autres animateurs radios parmi eux”, conclut Ibrahim Ingar.