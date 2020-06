​Lourdes peines pour une série de cambriolages dans l’ouest

Ils ont écopé d’un an et demi et trois ans de prison ferme ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, pour avoir participé à une série de cambriolages dans la commune de Saint-Paul. Entre avril et mai 2019, les deux jeunes de 20 ans, accompagnés d’autres individus qu’ils ne nommeront pas, sont rentrés par effraction dans sept commerces pour y voler des chèques, enceintes, bijoux et autres objets.



Le premier a déjà été condamné l’année dernière pour des faits similaires. Le deuxième a 13 mentions, à seulement 20 ans, sur son casier judiciaire. "C’était sur un coup de tête", affirme-t-il, avant d’avouer que c’est en fait "devenu une habitude". Alors que le président d’audience lui démontre qu’il n’a pas agi seul, le prévenu maintient : "On m’a attrapé moi". En effet, c’est à son domicile que sont retrouvés plusieurs objets et des photos des bijoux volés.



Le premier a été condamné à 18 mois de prison avec mandat de dépôt ; le deuxième, déjà en détention, ajoute trois ans de prison ferme. "On a l’impression qu’ils n’en ont rien à faire et qu’ils pensent pouvoir jouer avec le feu sans se faire brûler", a terminé le président d’audience.