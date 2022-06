La grande Une ​Long gone heroes : Le tournage de la superproduction prévu en octobre à La Réunion

La superproduction américaine avait fait du bruit en 2020 à l'annonce de son tournage sur l'île. Le film devrait être tourné dans les mois à venir, mais quelques détails financiers restent à régler. Par SF - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 16:08





Le film raconte l’histoire d’un soldat des forces spéciales qui a abandonné son pays, sa religion et même son espoir de retourner sur le champ de bataille pour retrouver un journaliste qu'il a laissé derrière lui au milieu d'une opération de sous-traitance privée illégale qui a mal tourné.



Une enveloppe de 750.000 euros attribuée par La Région Réunion



Le tournage du blockbuster sur l’île promettait alors d’offrir de grandes ouvertures à la filière cinématographique réunionnaise et avait obtenu le soutien de la Région Réunion, s’accompagnant d



'une enveloppe de 750.000 euros , attribuée à Tiktak production pour la partie réalisation à La Réunion.Deux ans plus tard, aucun signe de la venue de Guy Pearce, Maggie Q ou encore Sir Ben Kingsley sur l'île... Le tournage, prévu en octobre prochain, est pour l'heure maintenu mais le financement du projet aurait pris du retard.

Un million de dollars supplémentaires à trouver



La réglementation française s’appliquera à cette superproduction américaine puisqu’elle doit se jouer sur l’île, ce qui engendre des frais supplémentaires. Le film va donc coûter beaucoup plus cher que ce qu’avaient imaginé ses financeurs. “Le coût du film a augmenté d’un million de dollars. Le producteur américain veut se charger de trouver ces un million de dollars-là”, indique Tiktak Production.



Le projet est aujourd’hui estimé à près de 10 millions de dollars au total, dont plus de 5 millions de dollars devraient être dépensés sur l’île.



“ J’espère que l’on réussira à trouver les 300.000 qui manquent. (...) On est prêts nous, mais tant que l’on entend pas 'action', ce n’est pas fait ”, confie l’entreprise de production audiovisuelle et cinématographique réunionnaise.



Une célèbre actrice coréenne pourrait rejoindre le tournage



Quitte à mettre plus d’argent, les investisseurs seraient en négociation pour y voir jouer une actrice coréenne bankable qui ne serait autre que Seong Ga-yeong de Squid Game…



Affaire à suivre, donc.