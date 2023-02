A la Une .. ​Logement, écologie et légine : Jean-François Carenco s’entretient avec Cyrille Melchior

Le président du Département a reçu ce vendredi matin la visite du ministre chargé des Outre-mer. Ils ont évoqué plusieurs sujets pendant plus d’une heure et Cyrille Melchior a obtenu le soutien de l’Etat sur plusieurs thématiques. Par BS - SI - AR - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 09:36

Le président du Conseil départemental a accueilli au Palais de la Source le ministre chargé des Outre-mer. Jean-François Carenco a commencé la deuxième journée de sa visite à La Réunion par un échange avec Cyrille Melchior, président de la collectivité territoriale en charge du développement de l’agriculture, avant de se rendre dans le Sud pour rencontrer les éleveurs et planteurs en difficulté.



Le maire de Saint-Pierre et président de la CIVIS, Michel Fontaine, mais aussi le maire du Tampon et président de la CASUD, André Thien Ah Koon, étaient aussi présents.



“Notre échange a été large. Le Département à La Réunion a des compétences fortes, dont l’agriculture avec le FEADER, la culture, l’écologie, la solidarité. On discute du fond et on essaie de se mettre d’accord. Une fois qu’on est d’accord, l’Etat se met derrière le responsable”, explique le ministre chargé des Outre-mer.



Cyrille Melchior détaille les différents sujets d’importance discutés : “Nous avons évoqué des sujets d’importance capitale dont les efforts de rattrapage en construction, de réhabilitation des logements à La Réunion.”

Le président du Département ajoute avoir obtenu le soutien du gouvernement sur plusieurs points : “Nous avons aussi parlé de la nécessité de former des cadres à La Réunion. Nous avons aussi parlé de l’agriculture mais aussi de notre plan sur la transition écologique d’un million d’arbres. La Réunion pourra bénéficier de l’aide de l’Etat.”



Cyrille Melchior a par ailleurs mis sur le tapis une autre problématique. Jean-François Carenco a affirmé qu’il se pencherait sur ce nouveau dossier : “Ce n’est pas normal que des bateaux réunionnais pêchent dans les eaux françaises antarctiques, des bateaux qui pêchent la légine, et qu’on n’ait aucune retombée en transformation à La Réunion. Cela me crispe un peu qu’avec des bateaux français, dans des eaux françaises, il n’y ait pas de transformation à La Réunion.” Le ministre chargé des Outre-mer se dit prêt à se mobiliser sur le sujet : “Ce sujet reviendra !”