Logement : Des dispositifs pour permettre l'autonomie des personnes en situation de handicap

La ministre déléguée chargée des personnes handicapées s’est rendue ce matin dans un foyer d’accueil médicalisé et une maison d’accueil spécialisé à Saint-Benoît. Elle a salué le travail réalisé à La Réunion. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 17:05

Geneviève Darrieussecq a entamé sa visite officielle de deux jours à La Réunion ce jeudi. La ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées, vient notamment signer un protocole de méthode entre l'Etat et le Conseil départemental. Elle a profité de son déplacement pour faire le point sur les dispositifs en place et évoquer les financements pour les projets futurs.



“La Réunion est un territoire innovant qui a mis en place des dispositifs qui vont recueillir la parole des personnes en situation de handicap dans les établissements et qui permet de découvrir que certains veulent être autonomes dans des logements. Ils construisent les accès à l’autonomie dans ces logements. C’est assez formidable”, assure-t-elle.

Contribuer à l’autonomie



“Cela fait partie des dispositifs d’avenir car ce qui est important c'est le toit. C’est important que les personnes porteuses de handicap puissent avoir un toit, en tout autonomie, si elles le souhaitent. Ce que j’ai entendu ce matin était très intéressant. Et nous pourrons demain matin, avec le président du Département, construire des solutions pour le futur schéma de développement accéléré à La Réunion”, ajoute Geneviève Darrieussecq.



Elle rappelle la stratégie de l’Etat pour l’autonomie des personnes porteuses de handicap : “Progressivement, on va donner de la fluidité au parcours avec des dispositifs plus agiles, moins inclusifs à l’intérieur d’établissements, plus inclusifs dans la société, l’école, la formation professionnelle, l’emploi, le logement. Ce sont des enjeux majeurs. Les personnes porteuses de handicap doivent pouvoir vivre comme nous tous.”

Des aides remises à niveau



Cyrille Melchior se félicite de la réévaluation de l’allocation logement qui va améliorer la prise en charge des familles qui comptent des personnes en situation de handicap en leur sein : “Nous avons reçu cette bonne nouvelle. L’allocation logement qui était d’un niveau inférieur dans les Outre-mer sera revalorisée. C’est une demande formulée par le département de La Réunion et nous avons été entendus par le gouvernement. L’année prochaine, l’allocation logement sera au même niveau qu’en métropole, ce qui renforce la solvabilité des familles que nous accueillons.”