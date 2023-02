​Livrée il y a seulement 30 ans, la cité Grands Bois passe au bulldozer

Si tout le parc locatif des bailleurs sociaux venait à être rasé au bout de trente ans, la crise du logement social s'avérerait encore plus critique sous nos latitudes. Il est un constat qui ne cesse d’étonner à La Réunion : certaines résidences voient leur structure se dégrader rapidement.



Celle de Grands Bois en est un exemple. En 2019, les locataires dénoncent auprès de leur bailleur la SEMADER leurs conditions de vie dans des appartements qui tombent en ruine à vitesse grand V.



Cette année-là, l’ensemble n’a que 26 ans. Un âge peu avancé pour du bâti censé durer plusieurs générations. Mais voilà, il faut croire que les matériaux choisis à l’époque n’étaient pas de qualité.



L'utilisation de certains matériaux en question



Trente ans après, les bulldozers sont à pied d’œuvre. Une bonne partie de la cité sera démolie alors que l’avenir d’une autre partie de la résidence qui semble avoir mieux tenu reste à déterminer. L’idée d’une réhabilitation a été évoquée.



"Il reste deux locataires à reloger", signale Erick Fontaine, administrateur de la Confédération nationale du logement. La CNL suit ce dossier depuis l’origine. A l’époque, "les gros désordres" constatés par les locataires avaient fait l’objet d’une déclaration de logements indignes à l’Agence régionale de santé et à la Caisse d’allocation familiale. Infiltrations, fissures, faux plafond très dégradé ou autres problèmes électriques ont jalonné l’existence de la soixantaine de locataires.



"On ne peut pas construire n'importe quoi", soutient Erick Fontaine qui ne cesse de s’interroger sur l’utilisation du bois dans certaines opérations et sans doute encore plus à proximité de la mer comme ici pour la cité Grands Bois.



Grâce à un accord inter-bailleurs, les locataires ont pu être relogés dans une grande majorité dans le respect de leurs souhaits. Nombre d'entre eux ont pu obtenir des places dans des logements neufs de la SHLMR à proximité de la cité Grands Bois.





