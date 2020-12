​Lettre ouverte au Président de la République pour une statue de Robinet De la Serve

Monsieur le Président,



Lors d’un récent entretien, vous avez proposé d’établir une liste de 300 à 500 noms de « statufiables » issus de l’Afrique et des Outremers. Comme il y a loin des promesses aux actes et davantage encore des listes de papier au bronze des statues, nous vous proposons un seul nom : celui de Nicole Robinet de la Serve. De la Serve mérite-t-il une statue ? Oui, cent fois oui. Voici ce qu’il faut dire pour son éloge.



Philosophe Créole (couronné au concours général de philosophie, auteur d’un ouvrage sur la royauté qui eut une influence en Espagne), enfant né d’une mère esclave et d’un père trafiquant, il est de tous les combats pour la liberté de son île. Faisant le coup de fusil contre les Anglais conquérant notre territoire, il refuse de prêter allégeance et est chassé. De retour sur sa terre natale après l’interlude Anglais, il entreprend de lutter contre une institution qui, pour être illégitime auprès du grand Tribunal de l’Humanité, n’en est pas moins triomphante et quasi invincible : celle de l’esclavage.



La problème de De la Serve n’est pas le cas de conscience, comme celui d’un Montesquieu, par exemple, qui dans l’Esprit des lois est partagé entre le refus universel de l’esclavage et son acceptation pour certaines latitudes. De la Serve est résolument opposé à cette

infamie. Cependant cette infamie triomphe. Comment un homme seul peut-il lutter contre un asservissement érigé en institution, en credo, en loi du ciel ? Sage au milieu des fous, De la Serve doit avancer masqué.



Fondateur de la société secrète des Francs-créoles, il fait progresser l’idée de la liberté par petites touches, non sans susciter la méfiance de l’aristocratie (autoproclamée) des maîtres.



Son projet est inspiré d’une intuition, d’une conviction, d’une volonté : opérer dans notre île la rencontre entre les idéaux des Lumières et les espoirs du progrès. Fusionner, si l’on peut dire, le 18ème et le 19ème siècle, et rien moins que deux révolutions : la Révolution Française et la Révolution industrielle. Il considère (peu de temps avant Saint-Simon et bientôt Auguste Comte)

que la Révolution industrielle peut donner à l’Humanité les moyens matériels de réaliser le Progrès rêvé par les Lumières.



Alors il œuvre dans trois directions : il entreprend de construire à Saint-André la plus grande usine de l’île, Bois-Rouge, qui recevra le nom poétique de Colosse. Il a l’idée de faire venir des engagés, lesquels (pense-t-il secrètement) remplaceront progressivement les esclaves, et le travail exploité par le travail salarié. Puis il mène des travaux colossaux dans le lit de la Rivière du mât car l’alimentation en eau est pour lui le premier pas en direction du Progrès économique, politique, sanitaire. Enfin, il lance une expédition fantastique dans le cirque qui surplombe Saint-André et nomme la cité nouvelle du nom de Salazie.



L’idée est encore une fois ici bercée d’idéaux : Salazie doit être une sorte de paradis dans l’île, une « Suisse des Tropiques », un royaume dans le royaume, où, peut-être, la liberté pourra d’abord s’épancher pour mieux se répandre dans le reste du territoire.



Mais l’homme des sociétés secrètes mena aussi un combat pour la liberté d’expression et pour la liberté de la presse. Dans son écrin de Salazie, il planque, déplace, se jouant des censeurs du moment, ses presses, ses machines à publier. Il imprime des journaux qui répandent ses idées de liberté et dénoncera les pratiques douteuses du potentat local.



Ce serait un beau projet pour nos archives départementales que de recenser les journaux publiés qui nous restent, compulser ces

documents, dégager des articles de De la Serve (souvent non signés mais au ton reconnaissable) la pensée complète qui fut la sienne, pour que revivent ses idées, sa verve, sa plume et son combat.



L’aventure de De la Serve s’apparente à l’élaboration inédite d’une République par bribes, comme si on pouvait instaurer un nouveau monde en remplaçant peu par peu, subrepticement, l’ancien. Au lieu de projeter les Lumières par grand jet, éblouissant des hommes rétifs, il choisit de les diffuser par petites touches, allumant une étincelle ici, une lueur là, espérant composer sous les yeux même de ses ennemis son grand rêve et décomposer, sous leurs propres fenêtres, leur ignoble cauchemar.



Cependant, le plan secret ne resta guère longtemps secret. De la Serve fut combattu, diffamé, trompé, ruiné, détruit, menacé, harcelé, brisé finalement par la clique des maîtres. Il ne vit pas son rêve d’abolition se réaliser, mourut 6 ans avant la date, jour pour jour, de sa proclamation par Sarda Garriga.



De la Serve est pour ceux qui se lèvent aujourd’hui et combattent pour la liberté un modèle et un exemple ; comme Hegel l’analysera plus tard, il faut que le sage meure pour que la raison triomphe. Ce qui veut dire que ni le sage, ni le philosophe, ne perdent jamais. Ils sont pourtant broyés en apparence, humiliés, trainés dans la boue, harcelés, méprisés. Cependant à la seconde où ils meurent, l’idéal advient. Il fallut que Socrate meure pour que Socrate vive. Il fallut que De la Serve soit brisé pour que De la Serve soit reconnu. Il n’a pas perdu, nous ne perdrons pas.



Les orages qui grondent sur nos têtes sont les mêmes que ceux qui ont grondé sur la sienne ; suivons son exemple et laissons-les gronder, confiants dans la Raison. Encore faut-il que nous n’oublions pas ce philosophe méconnu de notre île, ce grand Saint-

Andréen, cet auguste Réunionnais, que dire ? Cette figure Créole dont les ennemis ont même voulu voler la légende. À nous de ne pas l’oublier, à nous de reprendre le flambeau.



Le combat pour la liberté est un devoir sacré. Sarda Garriga nous a peut-être laissés au milieu du gué. Il nous revient d’être libres, à commencer par comprendre nous-mêmes la liberté que nous voulons. Nous devons à De la Serve une statue. Nous la lui devons, comme les vivants doivent le souvenir aux morts. Et qu’est-ce qu’une statue, si ce n’est un souvenir d’airain ?



Aussi, Monsieur le Président de la République, je vous demande de considérer cette lettre comme une demande en bonne et due forme pour que Nicole Robinet de la Serve, enfant de Saint-André de la Réunion, gloire occulte de notre île, ait l’honneur de se voire ériger une statue. Il est grand temps. Un peuple qui ignore ses héros se précipite vers un avenir aveugle.



Sur les 500 noms qui seront retenus, il faut que figure celui de De la Serve. Il ne prendra pas la place d’un autre, certes non. Nul besoin de déboulonner quiconque a gagné sa place sur un piédestal. Il ne prendra que la place qui lui revient de droit, au regard de l’Histoire et de la Raison, et si possible, et comme nécessaire, à Saint-André, là où il mena le combat pour la liberté de son île.



Peut-être serait-il bon d’y apposer cette épitaphe : « Philosophe Créole, il voulut marier la Liberté avec le Progrès pour lutter contre l’Esclavage ».



Ce 20 Décembre, comme l’année dernière, j’irai sur la tombe de De la Serve. J’y déposerai le poème qu’Auguste Lacaussade écrivit pour lui rendre hommage, au dos duquel sera la gravure de son ami. Et comme l’année dernière, j’y laisserai cette inscription : « Le combat pour la liberté est un devoir sacré ». J’y laisserai également cette lettre qui vous est adressée, Monsieur le Président,

qui fera sourire par-delà sa tombe, peut-être, l’énergumène Créole.



* J’apprends, au moment de publier cette lettre, que M. Jean-Luc Mélenchon sera de visite dans notre île pour les commémorations de l’abolition de l’esclavage. Si l’envie, le temps, le hasard et tout ce qui peut nourrir une bonne idée s’y prête, je l’invite à honorer Nicole Robinet De la Serve d’une visite au cimetière de Saint-André.



Thierry LAUDE, professeur de Philosophie