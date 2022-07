A la Une . ​Les zones Sud, Sud-Est et Nord en vigilance jaune Vents Forts

Le vent est soutenu sur le département. La Vigilance jaune Vents Forts s’applique sur les zones Sud, Sud-Est et Nord de la Réunion. Par NP - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 06:05

Le vent demeure encore l'élément marquant de la journée. En effet, l'alizé de secteur Est se renforce même légèrement par rapport à la veille, les rafales sont comprises entre 80 et 90 km/h le long des côtes Nord et Sud-Ouest, entre 60 et 80 km/h sur le Sud Sauvage et le long de la côte Est. Dans l'après-midi, des rafales de Nord-Est entre 60 et 70km/h sont même attendues en baie de la Possession. Les sommets exposés sont aussi soumis aux rafales de 90 à 100 km/h comme par exemple au Volcan ou vers le Colorado. Sur les Plaines et dans Cilaos, il faut tabler entre 55 et 65 km/h. En fin de journée et nuit suivante, ces rafales pourraient atteindre 70 à 80km/h sur les Plaines. Sur les plages de l'Ouest, le vent est faible.

Côté ciel, il se montre clément au lever du jour sur une large moitié Ouest de l'île, Cilaos, Mafate et Plaines des Cafres inclus. Plus à l'Est, les nuages sont plus nombreux avec quelques averses sur le Sud Sauvage, du côté du Volcan, de Salazie et de la Plaine des Palmistes. Le long de la côte Nord, éclaircies et nuages alternent. L'après-midi, pas de réelle amélioration à attendre sur les régions de l'Est mais grâce au vent, les éclaircies persistent le long de la côte Nord. Même chose dans l'Ouest où le temps reste lumineux, tout comme dans Cilaos et sur la plaine des Cafres. Les plages gardent un franc soleil. En fin d'après-midi et nuit prochaine, une dégradation pluvieuse est attendue sur une large moitié Est avec des débordements nuageux vers l'Ouest.

La mer est forte mais agitée le long des côtes Ouest et Nord Ouest. Une houle d'alizé entre 2 mètres 50 et 3 mètres 50 déferle de la Pointe au Sel à Champ Borne.

