​Les trophées des Champions Saint-Leusiens

Ce vendredi 2 septembre 2022, le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, l’Adjoint aux sports Jimmy Aubin et l’équipe municipale ont félicité les championnes et champions Saint-Leusiens qui se sont distingués au niveau départemental, national et international lors de la soirée des Trophées des Champions organisée au gymnase du centre-ville.



En étroite collaboration avec le service des sports, les élus ont récompensé celles et ceux qui se sont illustrés lors des deux dernières saisons par leurs résultats sportifs. Au total, 179 Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens ont été distingués individuellement et collectivement en recevant une médaille et/ou un trophée. Des démonstrations de Kata et de Twirling bâton ont ponctué cette soirée sous les yeux du public.